Suspensión de Clases en la UV por Frente Frío: ¿Cuándo se Reanudarán las Actividades?

Durante el transcurso de este viernes 7 de noviembre, por medio de un comunicado, la Universidad Veracruzana dio a conocer que se suspenderán las actividades presenciales, académicas y administrativas el próximo lunes 10 de noviembre.

En dicho documento se menciona que la suspensión aplicará para las regiones de Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán y Xalapa. Esto como medida precautoria ante la llegada del nuevo Frente Frío Número 13.

Si bien no habrá actividades de manera presencial, se informó que las actividades se llevarán a cabo mediante la modalidad virtual. Se dio a conocer que, salvo a los servicios especiales, la suspensión implica también a los servicios que presta el Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV) de las regiones Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa.

De acuerdo con el pronóstico actual, se prevé que el Frente Frío Número 13 podría ocasionar un notable descenso en la temperatura, fuertes lluvias y rachas de viento superiores a los 105 kilómetros por hora en las zonas anteriormente mencionadas.

Se informó que la decisión de suspender actividades tiene como propósito proteger la integridad de la comunidad universitaria, así como prevenir posibles riesgos que puedan surgir derivados de las condiciones meteorológicas previstas.

La institución recomendó a la comunidad mantenerse informados solamente a través de los canales oficiales de comunicación de la universidad.

¿Cuáles serán las condiciones del clima que se esperan con la llegada del Frente Frío Número 13?

En el estado de Veracruz, las autoridades de Protección Civil emitieron Alerta Gris en fase de seguimiento, esto debido al ingreso de un frente frío, el cual podría ser catalogado como el evento número 13 de la temporada.

Para la mañana del domingo 9 de noviembre se pronostica al noroeste del Golfo de México y se espera que recorra el estado de Veracruz entre la tarde-noche del mismo domingo, y se prevé que durante el día lunes 10 de noviembre sea impulsado por una masa de aire fría de origen ártico.

Estos fenómenos climatológicos tendrían como consecuencia el aumento de nublados con lluvias y tormentas localmente fuertes, acompañado de un evento de norte fuerte a violento, así como descenso en las temperatura y olas de 3 a 5 metros cercanas al litoral.

Se prevé que para la tarde-noche del domingo 9 al martes 11 de noviembre se prevé la posibilidad de lluvias y tormentas, con probabilidad de:

Actividad eléctrica

Ráfagas de viento

Posibles granizadas

Tortbellinos

Siendo más significativa la presencia de lluvias el día lunes en donde se pronostican valores de 5 a 30 milímetros y máximos superiores a 150 milímetros en sectores de la zona sur, y de 70 a 150 milímetros entre las cuencas del Tecolutla al Colipa, sin descartar mayores a estos rangos.

