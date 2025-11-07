Pipa Choca Contra Tractocamión en la Autopista Córdoba-Veracruz; Una Persona Perdió la Vida

Durante la mañana de este viernes 7 de noviembre se registró la movilización de cuerpos de emergencia debido al reporte en el que se informaba acerca de un percance vial en la autopista Córdoba-Veracruz, donde hasta el momento se reporta una persona fallecida en el lugar de los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un tractocamión que transportaba cervezas y una pipa, la cual, según lo narrado, se encontraba vacía durante el momento en el que ocurrió el percance. Ambos vehículos de carga se habrían impactado mientras circulaban aproximadamente a la altura del kilómetro 5+300 en el carril que va de Córdoba a Cuitláhuac.

Video: Accidente en la Autopista Córdoba-Veracruz Deja una Persona sin Vida y una Lesionada

Elementos de Caminos Federales y Puentes (CAPUFE) fueron los encargados de realizar las labores de abanderamiento en el sitio; minutos más tarde se informó que el operador de la pipa habría perdido la vida en el lugar del accidente, mientras que la persona que conducía el tractocamión terminó con lesiones.

Pobladores realizan actos de rapiña tras accidente entre pipa y tractocamión cargado con cervezas

Cabe destacar que, debido al accidente, la circulación se encuentra cerrada en el carril que va de Córdoba a Veracruz, antes de llegar a la caseta de cobro del municipio de Cuitláhuac. Así mismo, en el lugar, el tractocamión volcó junto con la carga en su interior; sin embargo, esto no impidió que un gran número de personas se acercara para llevarse las cervezas que transportaba la pesada unidad.

Así mismo, se informó que en Rancho Trejo se encuentra una desviación para que los conductores tomen esta ruta como vía alterna y salgan por la carretera federal, y de esta manera evitar que se queden varados en el tráfico que ha ocasionado este accidente en la autopista Córdoba-Veracruz la mañana de este viernes.

