Encuentran Sin Vida y Con Signos de Violencia a Exalcalde de Chinameca, Veracruz

Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca, Veracruz, fue localizado sin vida en un sembradío. De acuerdo con reportes, el exalcalde habría sido privado de la libertad al menos tres días antes del hallazgo. Las autoridades se trasladaron al lugar para hacer los estudios periciales.

Noticia relacionada: Piden Localización de Marcos de Castro Román, Médico Privado de la Libertad en Catemaco

Lázaro Francisco Luria fue alcalde de Chinameca en 2012, después de que el alcalde que estaba en el cargo en ese momento fuera detenido por presuntos vínculos con grupos criminales.

VIDEO: Familiares de Marcos de Castro Roman Piden Apoyo para Localizarlo tras Desaparecer en Catemaco Veracruz

¿Quién era Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca?

Chinameca, Veracruz se encuentra entre Acayucan y Coatzacoalcos.

Lázaro Francisco Luria era miembro del PAN

El exalcalde tenía 78 años de edad

Lázaro Francisco Luria, sustituyó al presidente municipal panista de Chinameca, Martín Padua Zuñiga, quien fue detenido el 18 de abril de 2012 por el Ejército

Historias recomendadas: