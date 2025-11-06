Piden Localización de Marcos de Castro Román, Médico Privado de la Libertad en Catemaco

Durante el pasado sábado primero de noviembre, fue reportada la desaparición del médico Marcos De Castro Román, quien, según los primeros reportes, habría sido sustraído de su domicilio, el cual se encuentra en la localidad de Sontecomapan, perteneciente al municipio de Catemaco, Veracruz.

Su familia llegó a la región para rendir su declaración y así, reportar su desaparición. Hasta el momento no se ha solicitado rescate para ser liberado, por lo que no se ha confirmado que se trate de un secuestro.

Noticia relacionada: Ataque Armado Contra Taller Mecánico de Álamo Deja un Muerto y un Herido

Familiares piden ayuda para localizar a Marcos, desaparecido en Catemaco

Tras dar a conocer a las autoridades correspondientes la desaparición del médico Marcos, la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Veracruz (CEBV) emitió la ficha en la que se mencionan los rasgos físicos, así como señas particulares y lugar dónde fue visto por última vez. En la ficha se menciona que Marcos De Castro desapareció el día 1 de noviembre en la localidad de Sontecomapan, perteneciente al municipio de Catemaco, y que se encuentra situado en la región de Los Tuxtlas, al sur del estado de Veracruz.

​​​​​Video: ​​Familiares de Marcos de Castro Román Piden Apoyo para Localizarlo tras Desaparecer en Catemaco

Entre sus señas particulares, se destacan diversos tatuajes los cuales se encuentran en el brazo derecho, así como en la muñeca izquierda y en la nuca, mientras que entre sus características físicas, se menciona que Marcos mide 1 metro con 78 centímetros, tiene ojos café claro y es de tez blanca. En la ficha de búsqueda también se brindó un número telefónico para brindar información que sea de utilidad para lograr su localización, el cual es 228 319 31 87.

Hasta el momento no hay información acerca del avance de las investigaciones en relación a la desaparición del médico Marcos De Castro Román, ocurrida en el municipio de Catemaco, situado en la región de Los Tuxtlas, Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR