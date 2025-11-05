Ataque Armado Contra Taller Mecánico de Álamo Deja un Muerto y un Herido

Durante la tarde de este miércoles cinco de noviembre en el municipio de Álamo, al norte del estado de Veracruz, se registró un hecho violento contra un negocio, lo que ocasionó una fuerte movilización policíaca en la zona.

De acuerdo con los reportes, un ataque armado registrado contra un taller mecánico en dicho municipio del norte del estado dejó como saldo al menos una persona sin vida y una más con lesiones.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles en un conocido taller de la ciudad. Se reportó que en el lugar de los hechos murió una de las víctimas, mientras que el lesionado tuvo que ser trasladado por sus familiares a un hospital para recibir atención médica.

Después de que se registrara el ataque, el taller fue asegurado por elementos estatales y municipales, sin que hasta este momento se haya reportado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos de violencia registrados la tarde de este miércoles cinco de noviembre en el municipio de Álamo, situado al norte del estado de Veracruz.

Taxista es asesinado mientras arreglaba su taxi en Xalapa

Cerca de las ocho de la noche del pasado lunes tres de noviembre, se registró un intenso operativo de seguridad en la zona de Marina Nacional, en la calle Orquídeas ubicada en la colonia Brisas del Sumidero, debido al reporte en el que se informaba acerca de un ataque contra una persona en dicho lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, un prestador de servicio de transporte público habría sido ultimado a balazos. El ruletero se encontraba arreglando su unidad, marcada con el número económico XL 2454, la cual se encontraba estacionada frente a su domicilio.

Testigos que se encontraban en la zona comenzaron a escuchar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que fueron los mismos vecinos quienes rápidamente alertaron a los números de emergencia.

Al lugar de los hechos arribaron paramédicos del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para brindar los primeros auxilios al conductor; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

