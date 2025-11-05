Mueren Hermanitas Intoxicadas por Humo de Anafre en Veracruz; Padres lo Encendieron por el Frío

Este miércoles 5 de noviembre, se dio a conocer que otra menor perdió la vida por la inhalación de monóxido de carbono, luego de que en su vivienda en la comunidad de Tetelcingo perteneciente al municipio de Coscomatepec, sus papás prendieran un anafre para calentarse del frío, en la zona centro del estado de Veracruz.

El deceso de la menor identificada como Briana "N" de 13 años, ocurrió luego de que permaneciera internada en el hospital regional de Río Blanco, a causa de la intoxicación del humo del anafre, que sus padres prendieron para calentarlas a ella y a su hermana, de las bajas temperaturas que se registran en la zona montañosa de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, los padres de las menores colocaron el anafre para reducir el frío que se sentía en la región, lo dejaron encendido, salieron y a su regreso las hallaron inconscientes.

¿Cómo ocurrió la muerte de las menores por intoxicación por humo de anafre en Coscomatepec?

De acuerdo con los hechos ocurridos, el pasado lunes 3 de noviembre una familia prendió un anafre para soportar las bajas temperaturas que se están registrando en la comunidad de Tetelcingo, perteneciente al municipio de Coscomatepec, derivado de la temporada invernal 2025.

Derivado de esto, se reportó el fallecimiento en el lugar de Camila "N" de 6 años de edad, mientras dormía al intoxicarse. Su hermana Briana "N" de 13 años, fue internada en el hospital Rural IMSS Bienestar del municipio de Coscomatepec; sin embargo, durante la madrugada fue trasladada al hospital regional del municipio de Río Blanco, donde se reportó que su estado de salud era reservado. Hasta este miércoles 5 de noviembre, cuando se reportó que la adolescente había perdido la vida.

Es de mencionar que los padres de familia rindieron su declaración a las autoridades y esclarecieron, que solo buscaban reducir el frío que se registraba en ese momento al prender el anafre.

