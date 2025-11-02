Mueren Tres Personas tras Accidente en "La Curva del Diablo", en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la noche del pasado sábado primero de noviembre se registró una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpo de emergencia debido al reporte de un accidente en que se informaba que presuntamente había víctimas fatales.

De acuerdo con las autoridades, tres personas sin vida es el saldo del fatal accidente que se registró en la carretera a Las Barrillas, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. Dicho accidente tuvo lugar en la zona conocida como "La Curva del Diablo", casi frente al rancho El Ángel Negro.

De acuerdo con los primeros reportes, una pareja que viajaba en una motocicleta chocó contra dos taxis, provocando la muerte inmediata de los tripulantes, mientras que el tercer fallecido fue el conductor de uno de los taxis involucrados.

Taxista se impacta con otro taxi y una motocicleta tras presunta huida en Coatzacoalcos

Presuntamente, el taxi marcado con el número 1233 habría protagonizado un accidente minutos antes en la colonia Santa Martha y, al intentar darse a la fuga rumbo a Las Barrillas, se habría encontrado con el taxi 6474, el cual circulaba en sentido contrario, ya que se dirigía hacia Coatzacoalcos.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos y auxiliaron a un conductor que fue trasladado de manera urgente al Hospital Naval Militar debido a las lesiones que presentaba, mientras que otro fue rescatado por elementos de Bomberos y Protección Civil al quedar atrapado entre los fierros retorcidos del taxi marcado con el número económico 1233; sin embargo, se informó que perdió la vida instantes más tarde en el hospital.

Elementos de la Policía Municipal, Estatal y del Ejército Mexicano resguardaron la zona, mientras personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

