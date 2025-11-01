250 Mil Litros de Hidrocarburo son Asegurados en Operativo en Veracruz; Hay Ocho Detenidos

Durante la tarde de este sábado primero de noviembre, por medio de un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México informó que se realizó un operativo en Veracruz, en el que se logró el aseguramiento combustible ilícito.

De acuerdo con el reportado en dicho comunicado, fueron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), La Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) quienes detuvieron a ocho personas relacionadas con estos hechos.

Así mismo, se dio a conocer que se aseguraron al menos 250 mil litros de hidrocarburo los cuales se encontraban en una supuesta empresa de manejo de residuos, la cual, operaba como fachada para el almacenamiento y venta ilegal de combustible.

Noticia relacionada: Habiltantes de Cotaxtla, Veracruz, Reportan Presunto Derrame de Hidrocarburo

Habitantes de Álamo denuncian derrame de hidrocarburo en el Río Pantepec

El pasado martes 21 de octubre, la Secretaría de Marina (SEMAR) informó que se registró un derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en las inmediaciones de la región de Citlaltépetl, Veracruz.

Se dio a conocer que dicho derrame fue detectado en días pasados, aproximadamente a 50 kilómetros del municipio Tuxpan, en la zona norte del estado. Como consecuencia, se informó que fue implementado el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado.

Así mismo, se informó que se identificaron como municipios de mayor riesgo Álamo Temapache y Tuxpan; de igual forma, autoridades y PEMEX ya están atendiendo la contingencia.

Video: Hectáreas de Plantíos Resultan Afectados por Derrame de Hidrocarburos al Norte de Veracruz

La Marina informó que fueron colocadas barreras de contención en puntos estratégicos para la recuperación de hidrocarburo, su dispersión con sustancias químicas y desvío del flujo del derrame, todo en seguimiento de la evolución de la citada contingencia.

Entre las afectaciones por este derrame, productores de la zona reportan que se perdieron dos hectáreas de tierra y árboles de naranja por el derrame de hidrocarburos; en total fueron tres productores los afectados, daños que consideran son irreversibles.

Historias recomendadas:

LAVR