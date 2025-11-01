Detienen a 8 Personas y Aseguran 250 mil Litros de Combustible en Veracruz

Como parte de un operativo conjunto para reforzar la seguridad en el estado de Veracruz, autoridades federales aseguraron una empresa que operaba bajo la fachada de manejo de residuos peligrosos, pero que en realidad era utilizada para el almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y Petróleos Mexicanos (Pemex). El operativo se realizó en el municipio de Perote, donde fueron detenidas ocho personas.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron aproximadamente 250 mil litros de combustible, 12 pipas de distintas capacidades, un inmueble, diversos dispositivos electrónicos y documentación relacionada con la actividad ilícita.

Dan golpe de 247 millones de pesos a la delincuencia organizada

Los detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con los bienes asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con los reportes oficiales, lo incautado representa una afectación económica estimada de más de 247 millones de pesos para la delincuencia organizada. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional para fortalecer la paz y la seguridad en la región.

