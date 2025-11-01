Vinculan a Proceso a “El Comandante” Por Asesinato de Músicos Colombianos

Cristopher “N”, alias “El Comandante”, acusado de participar en el crimen de los artistas colombianos Byron Sánchez, conocido como “B King”, y Jorge Luis Herrera, “DJ Regio Clown”, fue vinculado a proceso.

La jueza de control con sede en Chalco, Alesia Miranda, determinó la vinculación tras considerar válidos los testimonios “de oídas” de dos testigos protegidos, quienes aseguraron que escucharon que Cristopher ordenó a un hombre identificado como Mariano acudir el 16 de septiembre a Polanco para recoger a Regio Clown y llevarlo a Iztapalapa, donde sería asesinado.

Sin embargo, ese día “Regio Clown” se encontraba acompañado de su compatriota “B King”, por lo que ambos fueron privados de la libertad, asesinados y posteriormente desmembrados.

De acuerdo con la fiscalía general de Justicia del Estado de México, Cristopher “N” fue una pieza clave en el crimen de los extranjeros. No obstante, durante la audiencia el acusado se declaró inocente.

Afirmó que nadie lo conoce como “El Comandante”, que no pertenece a ningún grupo delictivo y que nunca tuvo contacto con los artistas colombianos.

Detienen a "El Comandante", Presunto Responsable del Asesinato de Músicos Colombianos

¿Cuál fue el móvil del asesinato?

En la diligencia, el Ministerio Público señaló que Cristopher mantenía relación con un hombre identificado como Sergio, alias “El Pantera”, de origen colombiano, quien presuntamente se dedica a la distribución de una droga conocida como Tusi en la Ciudad de México, con la autorización de La Unión Tepito, y que además pretendía ingresar otra sustancia denominada Coco Chanel.

Según la fiscalía, Cristopher también era una persona de confianza de “DJ Regio Clown”, quien tenía cinco años viviendo en México.

El móvil del crimen, de acuerdo con las autoridades, fue una disputa entre “El Pantera” y “Regio Clown”, ya que éste último comenzó a vender droga por su cuenta. Además, le habría dicho a la gente que el narcotraficante tenía preferencias sexuales distintas, lo que habría provocado el enojo de El Pantera y lo llevó a ordenar su asesinato.

