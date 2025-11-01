Entra en Vigor Hoy 1 de Noviembre Aumento de 1.50 pesos al Transporte Público en CDMX

Autoridades de Ciudad de México informaron que este sábado 1 de noviembre entra en vigor el aumento a las tarifas del transporte público en la capital del país.

Como te hemos informado, luego de acordar con líderes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), este 1 de noviembre entran en vigor las nuevas tarifas.

Así se dio a conocer mediante la publicación en la Gaceta Oficial de CDMX que el aumento de 1.50 pesos es a partir de hoy sábado 1 de noviembre.

¿Cuáles serán las nuevas tarifas del transporte público?

Según los acuerdos entre autoridades de Ciudad de México y transportistas las tarifas en el transporte público quedan así.

En microbuses y vagonetas: $7.50, los primeros 5 kilómetros $8.00 de 5 a 12 kilómetros $9.00 más de 12 kilómetros



Pero de las 23:00 a las 6 horas del día siguiente, será 20% más a la establecida.

En autobuses, será de: $8.50 en los primeros 12 kilómetros. $9.50 cuando sean más de 12 kilómetros.



Mientras que la nocturna, de las 23:00 a las 6 horas del día siguiente, será 20% más a la establecida.

En corredores, la tarifa será de 9.50.

Aunque de las 23:00 a las 6 horas, 20% más a la establecida.

¿Qué condiciones puso el gobierno para aumentar la tarifa?

Para aprobar el aumento a tarifas, las autoridades pusieron una serie de condiciones en las que destacan:

Mantenimiento Riguroso: Revisiones constantes de luces, puertas, llantas, frenos y pasamanerías. Además, garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad instalados en las unidades (cámaras, botones de auxilio y GPS).

Calidad en el Servicio: Los conductores deberán usar un uniforme (pantalón oscuro y camisa blanca), mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza y participar en programas de capacitación obligatoria.

Seguridad y Legalidad: Obligación de portar licencia Tipo "C" vigente, retirar todo tipo de vidrios polarizados, contar con seguro de responsabilidad civil actualizado y exhibir el número de placa de manera visible en la cromática de la unidad.

