Carreteras Bloqueadas por Campesinos HOY, Sábado 1 de Noviembre 2025

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó en su último reporte sobre la liberación de varios tramos carreteros y plazas de cobro que permanecían bloqueadas por productores agrícolas en distintos estados del país.

Las movilizaciones iniciaron el pasado lunes 27 de octubre, tras una reunión entre líderes campesinos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato con Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y otras autoridades federales.

En dicho encuentro, los campesinos exigieron aumentar a 7,200 pesos el precio de garantía por tonelada de maíz, sin embargo, el Gobierno federal ofreció 6,050 pesos, lo que desencadenó los bloqueos en protesta.

De acuerdo con el informe más reciente de la SICT, algunos puntos han sido liberados parcialmente o en su totalidad, mientras que otros permanecen con presencia de manifestantes.

A continuación, en N+, te decimos dónde hay bloqueos en carreteras hoy,1 de Noviembre de 2025.

¿Dónde hay bloqueos en carreteras de México por Campesinos?

Michoacán.

En la plaza de cobro de Panindícuaro (km 307) hay presencia de manifestantes, que permiten el paso libre de vehículos en ambos sentidos

En la plaza de cobro de Zinapécuaro (km 202) se retiran los manifestantes y se da paso libre en ambos sentidos para desfogar las filas de vehículos

Tlaxcala

Se retira el bloqueo vehicular en el km 71+200 de la carretera federal Los Reyes Méx- Zacatepec, Pue. tramo Calpulalpan- Sanctorum

Se libera la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México Km 194+850

Continúa el bloqueo en la vía férrea desde San José Cuamantzingo, municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Línea “S”

Guanajuato

Se mantiene el bloqueo parcial en ambos sentidos en Juventino Rosas, autopista 45D Salamanca-Celaya, a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda.

La SICT recomendó a los automovilistas mantenerse informados a través de sus redes sociales y las de CAPUFE, a fin de evitar contratiempos y planear rutas alternas.

