Marchas HOY 1 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 1 de noviembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 9 concentraciones, 8 rodadas motociclistas, 11 rodadas ciclistas y 33 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Manifestantes realizarán una marcha del Ángel de la Independencia con un destino por definir.

Miguel Hidalgo

13:00 Horas. Direct Action Everywhere Ciudad de México marchará de la Estela de Luz a un destino por definir.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas. Movimiento Global a Gaza se reunirá en el Hemiciclo a Juárez en la “Mega Ofrenda por Palestina”, para exigir justicia por todas las víctimas de la guerra en Palestina.

Rodadas motociclistas

Diferentes grupos de motociclistas rodarán desde 8 puntos de alcaldías de la Ciudad de México en la Rodada del Terror 2025 a partir de las 20:00 y hasta las 21:30 horas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ