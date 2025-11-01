Marchas HOY 1 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
N+
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
COMPARTE:
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 1 de noviembre de 2025.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 9 concentraciones, 8 rodadas motociclistas, 11 rodadas ciclistas y 33 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
12:00 Horas. Manifestantes realizarán una marcha del Ángel de la Independencia con un destino por definir.
Miguel Hidalgo
13:00 Horas. Direct Action Everywhere Ciudad de México marchará de la Estela de Luz a un destino por definir.
Concentraciones
Cuauhtémoc
11:00 Horas. Movimiento Global a Gaza se reunirá en el Hemiciclo a Juárez en la “Mega Ofrenda por Palestina”, para exigir justicia por todas las víctimas de la guerra en Palestina.
Rodadas motociclistas
Diferentes grupos de motociclistas rodarán desde 8 puntos de alcaldías de la Ciudad de México en la Rodada del Terror 2025 a partir de las 20:00 y hasta las 21:30 horas.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Historias recomendadas:
- Transportistas Acuerdan con Gobierno de CDMX Aumento a Tarifa del Pasaje; ¿En Cuánto Queda?
- Trabajadores de la UNAM Aceptan Aumento Salarial de 4% y Conjuran Huelga
- Desfile Día de Muertos 2025: Estos Serán Todos los Carros Alegóricos que Recorrerán CDMX
Con información de SSCCDMX
LECQ