Trabajadores de la UNAM Aceptan Aumento Salarial de 4% y Conjuran Huelga

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) aceptó la noche de este viernes 31 de octubre de 2025 un aumento salarial de 4%, con lo cual se conjuró la amenaza de huelga.

En una votación interna, el 62.95% de los trabajadores aceptó el incremento salarial, mientras que apenas el 35.34% votó por la huelga, imponiéndose la voluntad de la mayoría.

Lo anterior, en el marco del proceso de revisión salarial. La votación tuvo una duración de dos días y se realizó en el auditorio de Comisiones Mixtas ubicado en el costado norte del Estado Olímpico Universitario.

El STUNAM es una organización que representa a los trabajadores administrativos y académicos de la Máxima Casa de Estudios.

Su creación, en 1977, fue resultado de la fusión de dos sindicatos preexistentes (STEUNAM y SPAUNAM) con el objetivo de unificar la representación sindical y luchar por un contrato colectivo de trabajo único para todos los empleados de la UNAM.

Este agrupa a todos los trabajadores, tanto administrativos como académicos, bajo un solo sindicato.

