Muere Francisco Rojas Gutiérrez, Exdirector de Pemex y CFE; Políticos lo Despiden

Murió el político mexicano Francisco Rojas Gutiérrez, quien fue director de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, informó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) este sábado 1 de noviembre 2025.

Su legado en la vida pública del país queda reflejado en los cargos que desempeñó con compromiso y responsabilidad: fue director de PEMEX y de la CFE, además de diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos.