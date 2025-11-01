Muere Francisco Rojas Gutiérrez, Exdirector de Pemex y CFE; Políticos lo Despiden
El PRI confirmó el deceso de Francisco Rojas Gutiérrez, quien formó parte de las filas del partido desde la década de 1960
Murió el político mexicano Francisco Rojas Gutiérrez, quien fue director de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, informó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) este sábado 1 de noviembre 2025.
Su legado en la vida pública del país queda reflejado en los cargos que desempeñó con compromiso y responsabilidad: fue director de PEMEX y de la CFE, además de diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura.
Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos.
Noticia en desarrollo