El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Chihuahua informó este domingo 26 de octubre 2025 que murió el diputado local Luis Fernando Chacón Erives, quien era subcoordinador de la bancada.

A través de redes sociales, la clase política despidió al legislador con mensajes en los que lo reconocieron como un hombre solidario y de gran compromiso.

El dirigente nacional de PRI, Alejandro Moreno, emitió a través de X sus condolencias a la familia de Chacón Erives, a quien calificó como "un priista comprometido con su estado y con las causas del pueblo de México".

Su partida representa una gran pérdida para el PRI.

Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Les expreso mi solidaridad y les acompaño con respeto en este momento tan doloroso. Descanse en paz.

Otros compañeros en el Congreso de Chihuahua, como Brenda Ríos, de Morena, y Alex Domínguez, del partido tricolor, también subrayaron su compromiso con el servicio público y su calidad humana.

Historias recomendadas:

Murió el Diputado Luis Fernando Chacón; Políticos Lamentan su Fallecimiento

Video: Mujer Embarazada Da a Luz en Plena Calle; Fue Auxiliada por Policías en la Miguel Hidalgo



DMZ