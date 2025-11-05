Cateos en Veracruz: Detienen a Mujer en Flagrancia y Aseguran Droga en Potrero Nuevo, Atoyac

La Fiscalía Regional zona centro de Córdoba, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, llevaron a cabo dos cateos autorizados por un juez en la localidad Potrero Nuevo, perteneciente a Atoyac en Veracruz.

El primer operativo fue efectuado en la colonia Transbordo, en donde se detuvo en flagrancia a Rosa María “N”, y se aseguraron celulares, un arma de fuego, cartuchos balísticos, una sustancia granulada color blanco con características similares a las del cristal, un radio de comunicación, un cuchillo táctico y un dispositivo tipo laptop.

Video: Aseguran Droga Durante Cateo en Fraccionamiento del Poniente de la Ciudad de Veracruz

El segundo cateo fue llevado a cabo en la colonia General Miguel Alemán, donde se logró el aseguramiento de polvo granulado color blanco con características similares a las del cristal, un kit de limpieza para armas, bolsas tipo ziploc, un cargador de escritorio, una fornitura, un dispositivo tipo cámara para automóvil, un dispositivo tipo celular y celulares, placas vehiculares, una tabla de castigo, equipos de radiocomunicación y un casco para motocicleta.

Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, la detenida identificada como Rosa María “N”, fue presentada ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Córdoba para que defina su situación jurídica.

Vinculan a proceso a policías en Atoyac

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se obtuvo la vinculación a proceso de 11 personas, quienes se desempeñaban como policías municipales, lo cuales fueron señalados como presuntos responsables del delito de incumplimiento de un deber legal, así como el ejercicio indebido del servicio público.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a 11 Policías Municipales en Atoyac por Ataque Armado en Bar de Potrero Nuevo

Entre los detenidos se encuentran Francisco "N", José Irineo "N", Gabina "N", Artemio "N", Selma "N", Cristóbal "N", Alejandro "N", José Roberto "N" y Axel Baltazar "N". Se informó también que dos de ellos fueron vinculados por los mismos delitos y por delitos contra la salud, los cuales son Juan Carlos "N" y Alejandro "N".

Historias recomendadas:

LLZH