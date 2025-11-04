Sujeto es Asesinado a Balazos Afuera de su Domicilio en Tuxpan, Veracruz

En el municipio de Tuxpan, la noche del pasado lunes cuatro de noviembre, se registró un hecho de violencia, razón por la cual se generó una movilización por parte de autoridades, ya que un hombre presuntamente habría sido asesinado a balazos afuera del condominio en el que vivía.

Tras el ataque, los agresores lograron darse a la fuga del lugar de los hechos. De acuerdo con la información obtenida, el suceso ocurrió en el tercer piso de un edificio ubicado en la calle Palancar, casi al llegar a la esquina con Chankanab, del fraccionamiento Cabo Rojo.

Hasta este momento, la víctima se encuentra en calidad de no identificada. Según lo narrado, el sujeto fue sorprendido por al menos cuatro individuos, quienes llegaron a bordo de un automóvil de color rojo y posteriormente subieron al tercer piso del condominio, donde abrieron fuego contra la víctima.

Video: Joven Sobrevive a Ataque en Coatzacoalcos; En el Lugar Había 15 Casquillos Percutidos

Minutos más tarde, llegaron al lugar de los hechos los elementos de la Policía Municipal, Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para, posteriormente, solicitar la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes.

Noticia relacionada: Aseguran Presunta Droga Durante Cateo en Fraccionamiento del Poniente de la Ciudad de Veracruz

Taxista es asesinado a balazos en Xalapa

El pasado lunes tres de noviembre, cerca de las ocho de la noche, se registró un intenso operativo de seguridad en la zona de Marina Nacional, en la calle Orquídeas ubicada en la colonia Brisas del Sumidero, debido al reporte en el que se informaba acerca de un ataque contra una persona en dicho lugar.

Según los reportes, un prestador de servicio de transporte público habría sido asesinado a balazos. El ruletero se encontraba arreglando su unidad, marcada con el número económico XL 2454, la cual se encontraba estacionada frente a su domicilio.

Video: Taxista es Asesinado en Xalapa; Se Encontraba Arreglando su Unidad

De acuerdo con la información obtenida, en la zona se comenzaron a escuchar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que fueron los mismos vecinos quienes rápidamente alertaron a los números de emergencia.

Al lugar de los hechos arribaron paramédicos del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para brindar los primeros auxilios al conductor; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Historias recomendadas:

Con información de Carolina Ocampo y Denisse López | N+

LAVR