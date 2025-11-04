Menor Muere Intoxicado por Humo de Anafre en Coscomatepec; Familia Buscaba Protegerse del Frío

Un menor de 9 años falleció tras presuntamente inhalar humo de un anafre, en la comunidad Tetelcingo perteneciente al municipio de Coscomatepec, en la zona centro del estado de Veracruz. Otra menor de 13 años también resultó afectada.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 4 de noviembre, cuando debido a las bajas temperaturas en la región de las Altas Montañas, una familia decidió encender un anafre en su vivienda para protegerse del frío.

Video: Invitan a Donar Cobijas para Proteger a Perros Callejeros del Frío

Derivado de esto, el menor perdió la vida al intoxicarse, mientras que una adolescente de 13 años, fue internada en el hospital Rural IMSS Bienestar del municipio de Coscomatepec, por el humo del anafre.

La adolescente que resultó ser hermana del menor fallecido, fue llevada de emergencias a Coscomatepec y durante la madrugada trasladada al hospital regional del municipio de Río Blanco, donde reportan que su estado de salud es reservado.

Noticia relacionada: Sin Clases, con Lodo y Chapopote; Así Lucen las Aulas en Poza Rica a 25 Días de la Inundación

Posteriormente, los padres de familia rindieron su declaración a las autoridades y esclarecieron, que solo buscaban reducir el frío que se registraba en ese momento al prender el anafre. Es de mencionar que el encender anafres en lugares cerrados es un riesgo para las personas, ya que anteriormente ya se han registrado accidentes.

Termómetros bajo cero en zona de altas montañas en Veracruz

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), durante las primeras del primer fin de semana de noviembre, se registraron bajas temperaturas que incluso alcanzaron los 0 grados, en la zona montañosa de Veracruz.

Noticia relacionada: Se Registran Temperaturas de Hasta -2.0ºC en la Región Montañosa de Veracruz

La temperatura más baja de la temporada invernal 2025, fue la registrada el pasado sábado en la estación meteorológica de Zalayeta, en el municipio de Perote, donde el termómetro marcó hasta -2.0°C. Mientras que en la localidad conocida como La Joya, municipio de Acajete, el termómetro descendió a los 4.0°C, al igual que en el municipio de Mariano Escobedo.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Da Silva y Denisse López | N+

LLZH