Se Registra Choque en Coatzacoalocos; Entre los Lesionados Hubo una Persona en Silla de Ruedas

En Coatzacoalcos, durante la tarde de este lunes 3 de noviembre, cuerpos de emergencia y autoridades acudieron a atender un llamado en el cual se reportó un accidente vial en el que al menos hubo tres personas lesionadas.

De acuerdo con los datos recabados, se informó que entre las tres personas que resultaron lesionadas, había una de ellas en silla de ruedas. El accidente se dio tras el impacto de una camioneta en la colonia Centro.

Los hechos se registraron sobre la calle Hidalgo, casi esquina con Heroico Colegio Militar, ubicado frente a varios locales comerciales. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se presentó cuando una camioneta que trasladaba pescados y mariscos, presuntamente perdió el control al golpear una rama de un árbol, subiéndose al camellón central.

Entre los lesionados, quien terminó más grave fue la persona con discapacidad física, que fue identificada como Jorge Solís, de 66 años, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Cuerpos de emergencia arribaron al sitio y brindaron atención a los lesionados, mientras que en el lugar de los hechos, las autoridades realizaron la detención del conductor de la camioneta, quien tendrá que responder por los daños ocasionados hacia las personas que resultaron heridas en dicho percance automovilístico.

Mueren tres personas tras accidente en "La Curva del Diablo" en Coatzacoalcos

El pasado sábado primero de noviembre, durante la noche, se registró una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpo de emergencia debido al reporte de un accidente en que se informaba que presuntamente había víctimas fatales.

Según las autoridades, tres personas sin vida es el saldo del fatal accidente que se registró en la carretera a Las Barrillas, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. Dicho accidente tuvo lugar en la zona conocida como "La Curva del Diablo", casi frente al rancho El Ángel Negro.

Los primeros reportes indican que una pareja que viajaba en una motocicleta chocó contra dos taxis, provocando la muerte inmediata de los tripulantes, mientras que el tercer fallecido fue el conductor de uno de los taxis involucrados.

Se dio a conocer que presuntamente el taxista que conducía la unidad 1233 habría protagonizado un accidente minutos antes en la colonia Santa Martha y, al intentar darse a la fuga rumbo a Las Barrillas, se habría encontrado con el taxi 6474, el cual circulaba en sentido contrario, ya que se dirigía hacia Coatzacoalcos.

Un conductor fue trasladado al Hospital Naval Militar, mientras que otro fue rescatado por elementos de Bomberos y Protección Civil al quedar atrapado en el taxi número 1233; sin embargo, se informó que perdió la vida instantes más tarde en el hospital.

Elementos de la Policía Municipal, Estatal y del Ejército Mexicano resguardaron la zona, mientras personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

