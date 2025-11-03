Taxista se Impacta Contra Poste al Sentirse Mal Mientras Conducía en Xalapa

Un conductor que circulaba sobre la avenida Rébsamen a la altura de Xalapa 2000 en su taxi, terminó impactándose contra un poste, luego de que presentara problemas de salud al volante, en la capital del estado de Veracruz.

Los primeros informes indican, que el conductor del taxi marcado con número económico XL-312 comenzó a sentirse mal, lo que originó que perdiera el control de la unidad y se terminara ocasionando el accidente.

Noticia relacionada: Mueren Tres Personas tras Accidente en "La Curva del Diablo", en Coatzacoalcos, Veracruz

Hasta el punto, arribaron paramédicos quienes confirmaron el estado de salud del conductor y determinaron como urgente su traslado a la clínica 11 del IMSS, en la ciudad de Xalapa. No se reportaron más personas lesionadas por el accidente.

Poste de luz cae sobre taxi en Veracruz

Los vientos con dirección del norte que comenzaron la tarde del pasado domingo 2 de noviembre, ocasionaron que dos postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cayeran en la colonia 21 de abril en la ciudad de veracruz, uno de ellos encima de un taxi que resultó con severos daños materiales.

Video: Caen Dos Postes por Evento de Norte; Uno de Ellos Sobre un Taxi en Calles de Veracruz

Fue en la calle 2, entre Hernán Cortés y Juan Soto de dicha zona habitacional, donde después de las 8 de la noche, un poste cayó en la esquina de Cortés, generando que decenas de habitantes se quedaran sin energía eléctrica.

Dos horas después, otro poste más cayó encima de un taxi sobre la parte delantera, afortunadamente sin que una persona estuviera en el lugar, por lo que no hubo lesionados. Personal de CFE acudió desde la noche del domingo, pero se espera que durante todo este lunes estén trabajando para reestablecer la luz, y liberar la vialidad con el retiro de los cables y mismos postes.

Historias recomendadas:

Con información de Denisse López y Alfredo Arellano | N+

LLZH