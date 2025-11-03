Hallan Cuerpo de Hombre Sin Vida en Oluta, Veracruz; Autoridades Investigan

Un hombre de aproximadamente 22 años de edad de identidad desconocida, fue localizado sin vida la madrugada de este lunes 3 de noviembre, en el municipio de Oluta, al sur del estado de Veracruz

Fue hallado a mitad del camino que conduce al Chorrito, cerca de una conocida empresa avícola. Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil se trasladaron al lugar para brindar asistencia; sin embargo, tras una valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada y resguardada, mientras que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaban las diligencias correspondientes. No se reportaron personas detenidas por estos hechos ocurridos en Oluta.

Muere hombre y mujer resulta herida en ataque armado en Tantoyuca

En Tantoyuca, Veracruz, se registró una intensa movilización policiaca luego de que se reportara un ataque armado contra un hombre en dicho municipio del norte del estado. De acuerdo con la información, un motociclista fue asesinado afuera de una vivienda, y una mujer resultó lesionada tras el ataque.

Los hechos se registraron la tarde del pasado viernes, cuando hombres armados a bordo de motocicletas, presuntamente habrían disparado en varias ocasiones en contra de la víctima identificada como Gerardo "N", de aproximadamente 23 años.

La mujer que resultó herida por el arma de fuego fue trasladada a un hospital para recibir atención médica de emergencia. Según los testigos, narraron que se escucharon aproximadamente al menos 10 detonaciones. Autoridades montaron un operativo en el lugar de los hechos, pero no existió reporte de personas que hayan resultado detenidas tras estos hechos registrados en el municipio de Tantoyuca, Veracruz.

