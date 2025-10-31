Investigan Dos Casos de Veladoras Explosivas en Papantla, Veracruz; Se Daban Como Obsequios

Durante el pasado miércoles 29 de octubre, se dieron a conocer diversos reportes en el municipio de Papantla de personas que mencionaban haber recibido velas y, al momento de tomarlas, estas explotaban.

Video: Investigan Casos de Velas Explosivas en Papantla; Esto Dicen Autoridades

Derivado de estos hechos, este viernes, se cuestionó al Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, acerca de esta situación ocurrida en dicho municipio y si es que existe alguna investigación al respecto, a lo que el mandatario respondió:

En la mesa de seguridad se ha ventilado este tema, se está atendiendo, hay investigaciones y se ha hecho una gran contención en la zona de Papantla y Coxquihui.

Se ha dado a conocer que este tipo de veladoras, presuntamente han sido entregadas a la población como parte de algún tipo de campaña relacionada con los festejos de Día de Muertos en Veracruz.

Ya se han registrado dos casos, no ha habido mayor daño personal, pero se atiende para que no se presente un incidente mayor.

Cuando se le cuestionó al mandatario acerca de cuáles son las posibles líneas de investigación, respondió que seguramente se trate de un tema delincuencial, que tiene como finalidad amedrentar a otros grupos, pero que esto lo responderán las investigaciones.

Hasta el momento se atiende, dentro del mismo grupo o encontrar de la ciudadanía; eso en las investigaciones tenemos que aclarar si es con alguien especial o entre grupos, eso sí, las investigaciones lo dirán.

Hasta este momento, no existen reportes de personas que hayan resultado lesionadas por estos hechos ocurridos en Papantla.

Autoridades de Papantla alertan a habitantes por veladoras explosivas

En el municipio de Papantla, al norte del estado de Veracruz, las autoridades han emitido una alerta sobre la distribución de artefactos explosivos disfrazados de velas en la región. Revelaron el modus operandi de las personas que están creando estos objetos.

Las autoridades, a través de un comunicado en las redes sociales oficiales, detallaron que se detectó en Papantla la presencia de veladoras de cristal elaboradas artesanalmente y que su interior contienen material explosivo.

Estas veladoras con material detonante han sido distribuidos en la población en los últimos días a modo de obsequio, o como parte de una campaña alusiva a las actividades por Día de Muertos. Derivado de estos acontecimientos, han solicitado a la ciudadanía, estar alertas.

