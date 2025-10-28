Explotan Transformadores y Dejan sin Luz a Familias de Nueve Colonias en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la noche de este martes 28 de octubre, en Coatzacoalcos, a través de redes sociales comenzó a circular un video en el cual se muestra el momento en el que varios transformadores se encontraban envueltos en llamas hasta que, de momento, dichos transformadores explotaron.

Tras la explosión, se dio a conocer que varias colonias de la zona poniente de Coatzacoalcos se quedaron sin el suministro de energía eléctrica. Hasta el momento, se reportó que son nueve las colonias afectadas, las cuales se muestran a continuación:

Puerto Esmeralda

Lomas

La joya

Veracruz

Santa Marta

San Martín

Olmeca

Dunas

Barillas

Se informó que la afectación se debe a que varios transformadores de la zona explotaron y, hasta este momento, no hay reporte de personas que hayan resultado lesionadas por este incidente ocurrido en Coatzacoalcos la noche de este martes 28 de octubre.

Se incendia tienda de conveniencia en Coatzacoalcos

La mañana de este martes, en la ciudad de Coatzacoalcos se registró un incendio en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia María de la Piedad. El negocio se encuentra ubicado en la esquina de las calles Ignacio de la Llave e Independencia.

De acuerdo con los datos recabados hasta este momento, presuntamente un cortocircuito en uno de los aires acondicionados fue lo que habría provocado el fuego, que a su vez se propagó en donde se encuentra ubicado el transformador.

Minutos más tarde, elementos del cuerpo de bomberos llegaron al sitio del siniestro para comenzar a realizar las tareas pertinentes para sofocar el incendio y llevaron a cabo las labores de enfriamiento. Los cuerpos de emergencia reportaron que el siniestro no tuvo consecuencias mayores.

Hasta este momento solo se reportan pérdidas materiales; no hubo personas lesionadas, ni víctimas mortales.

