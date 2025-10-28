Detienen a 32 Personas en un Bar de Atoyac, Veracruz; Entre los Detenidos Hay 11 Policías

Durante la mañana de este martes 28 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que 32 personas fueron detenidas tras el enfrentamiento ocurrido en el municipio de Atoyac la madrugada del pasado lunes 27 de octubre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que durante el enfrentamiento resultaron heridos tres agentes ministeriales y se logró la detención de 21 personas que se encontraban al interior de dicho establecimiento, de las cuales 16 fueron puestas a disposición por faltas administrativas y 5 que pudieran ser constitutivas de delitos.

Así mismo, se informó que 11 elementos de la policía municipal de Atoyac también fueron detenidos por su presunta participación en hechos constitutivos de delitos. Se dio a conocer que las personas detenidas serán presentadas dentro del término constitucional ante el juez de control, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho.

Noticia relacionada: Dos Muertos y un Herido Durante Ataque Armado en la Colonia Antorchista de Córdoba, Veracruz

Mueren cuatro personas tras enfrentamiento armado entre policías y civiles en bar de Atoyac

Durante las primeras horas del pasado lunes 28 de octubre, se reporto por medio de una denuncia anónima, la presencia de presuntos hombres armados al interior de un bar conocido como "La Victoria", ubicado en el municipio de Atoyac. Al llegar, los civiles comenzaron a disparar en contra de los efectivos tras percatarse de que estaban cerca del lugar.

Se reportó que el durante el operativo, tres civiles murieron en el sitio, mientras que una mujer fue trasladada con heridas de gravedad al Hospital General Córdoba-Yanga, quien falleció horas más tarde. Se informó que entre los fallecidos estaría un presunto generador de violencia en la región.

Video: Jueza Deja en Libertad a Presunto Extorsionador de Coatzacoalcos

Entre los fallecidos se encontraba José Eduardo "N", alias Lalo o el "Mata Novias", quien de acuerdo con la información de la Fiscalia, era el presunto líder de un grupo delictivo que operaba en dicha zona y quien contaba con mandamientos judiciales pendientes por el delito de homicidio.

Derivado de estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del estado desplegó un operativo donde llevaron a cabo revisión del armamento y patrullas de la Policía Municipal, además de iniciar una investigación, tras el presunto señalamiento personal vinculado con grupos delictivos.

Historias recomendadas:

LAVR