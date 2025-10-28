Encuentran Cuerpo de Hombre Entre Lodo tras Inundaciones en Poza Rica, Veracruz

La tarde del pasado lunes 27 de octubre, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Jorge Céspedes de 44 años, quien se encontraba entre lodo seco en la colonia Las Granjas, en el municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

Vecinos avisaron a las autoridades sobre la existencia de un cuerpo en un potrero, ubicado entre calle Manuel Capetillo y calle Silverio Pérez, de la colonia antes citada. Las autoridades acudieron al lugar y acordonaron la zona para efectuar el levantamiento del cuerpo, tras ser identificado por su padre, quien reconoció la cartera que su hijo traía en el pantalón

El padre de la víctima, informó a las autoridades, que desde el pasado 10 de octubre, cuando comenzó la emergencia por las inundaciones, él fue para ayudarle para salir de casa y ponerse a salvo; sin embargo, prefirió subir a la azotea y quedarse a cuidar la propiedad.

Con este caso, suman ya 36 muertos por las inundaciones en la zona norte de la entidad veracruzana, de los cuales 28 son de Poza Rica.

Muere doña Elodia, abuelita que abrazaba a su esposo en video en Poza Rica

El pasado lunes 27 de octubre, se dio a conocer el fallecimiento de la señora Elodia Reyes Anzuara, mujer de la tercera edad que se hizo viral en un video que circuló por medio de redes sociales, en donde se mostraba cómo ella y su esposo, abrazados, intentaban ponerse a salvo durante las inundaciones en Poza Rica.

Doña Elodia habría perdido la vida luego de que se le detectara una neumonía, la cual, presuntamente, se complicó producto de la exposición al agua y al frío en las pasadas inundaciones en la región. El cuerpo fue velado en un domicilio ubicado en la calle Porfirio Díaz de la colonia Morelos, la cual fue una de las más afectadas durante la contingencia del desbordamiento del río Cazones.

