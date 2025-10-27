Infonavit Apoyo Damnificados: ¿Qué Beneficios Darán a Afectados por Inundaciones en Veracruz?

La tarde del viernes 24 de octubre, el Director General del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que los derechohabientes de dicha institución que hayan resultado damnificados por las lluvias e inundaciones ocurridas durante los primeros días de octubre tendrán distintos beneficios en el pago de sus créditos.

Así mismo, el Director General del INFONAVIT, dio a conocer un paquete de medidas extraordinarias en el que destacan la prórroga de pago y medidas especiales para créditos en cartera vencida, así como la aplicación de créditos de emergencia para reparación y/o mejora de viviendas.

Informó que se realizará un diferimiento de todos los créditos en los distintos municipios que resultaron afectados por un periodo de seis meses, así como un apoyo adicional extraordinario, el cual es complementario al seguro de daños por un monto de $25 mil pesos por vivienda.

INFONAVIT informa que habrá incentivos para patrones afectados por las inundaciones

Octavio Romero Oropeza también mencionó que habrá incentivos para los patrones que hayan resultado con afectaciones en negocios y empresas.

Se dio a conocer que habrá un beneficio automático para el diferimiento de obligaciones patronales sin que esto afecte a los derechohabientes. Dijo que habrá una prórroga de pago correspondiente al 5.º y 6.º bimestre del 2025 y el primer bimestre del año 2026 para iniciar su pago en el mes de mayo, con opción a convenio por 18 meses, así como la suspensión de acciones fiscales.

Destacó que estas medidas se aplicarán en créditos que tengan dictamen de afectaciones de Protección Civil en el estado de Veracruz. Se estima que estas medidas representan por lo menos 4 mil 400 millones de pesos.

