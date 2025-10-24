Se Registra la Primera Helada de la Temporada Invernal en la Región Montañosa de Veracruz

Durante las primeras horas de este viernes 24 de octubre, se tuvo registro de la primera helada de la temporada invernal en el municipio de Las Vigas de Ramírez, localizado en la región montañosa del estado de Veracruz.

Debido a las condiciones climátológicas, especialistas indican que es posible que también se haya presentado en localidades cercanas a este municipio montañoso, aunque no se cuenta con sitio de medición en esas zonas.

Video: Así es Como Tratan de Controlar los Malos Olores de los Desechos en Poza Rica tras Inundaciones

La temporada de heladas en el estado de Veracruz estadísticamente inicia el 1 de octubre y concluye el 31 de marzo. Durante este periodo, se espera que las condiciones atmosféricas favorezcan los descensos de temperatura, principalmente en las zonas montañosas del estado veracruzano.

Noticia relacionada: Pronóstico del Clima Veracruz: ¿Qué Regiones Están en Alerta por Fuertes Lluvias en Octubre?

Se esperan temperaturas de 0 a 5 ºC en varios municipios de Veracruz.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas que van desde los 0 a los 5 grados en localidades de sierra y montaña en el estado de Veracruz.

Se informó que estas condiciones de bajas temperaturas afectarán principalmente a 39 municipios con mayor vulnerabilidad ante el frío extremo, los que engloban a 741 congregaciones.

Estos valores prevalecerán a partir de la madrugada del próximo viernes 24 de octubre y continuarán durante los días sábado 25 y domingo 26. Esta es la lista de municipios en los que se esperan temperaturas bajas:

Acajete

Altotonga

Ayahualulco

Chiconquiaco

Coacoatzintla

Coatepec

Ixhuacán de los Reyes

Jalacingo

Landero y Coss

Las Minas

Las Vigas

Perote

Tatatila

Tlacolulan

Tonayan

Villa Aldama

Xico

Así mismo, se espera un descenso de temperaturas en Acultzingo, Alpatláhuac, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Coscomatepec, La Perla, Los Reyes, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila y Zongolica.

Historias recomendadas:

Con información de Denisse López y Liana Zamudio | N+

LAVR