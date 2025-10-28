Continúa Bloqueo en Carretera Federal México-Veracruz por Manifestación de Agricultores

Por segundo día consecutivo, una manifestación por parte de un grupo de agricultores y campesinos dejó bloqueada la carretera federal México-Veracruz a la altura del municipio de Nanacamilpa en Tlaxcala.

La mañana de este 28 de octubre, los manifestantes se reunieron de nueva cuenta para cerrar el paso cerca del km 068+800 de la Autopista Los Reyes-Zacatepec en el tramo Calpulalpan con entronque de Sanctorum.

Los tlaxcaltecas colocaron un tráiler y varios tractores atravesando la vialidad para evitar el paso de los vehículos, lo que provocó el comienzo del tráfico pesado.

Conductores toman vías alternas por manifestación de agricultores en carretera de Tlaxcala

La fila de autos comenzó a expandirse por lo que algunos conductores optaron por retornarse y así poder tomar vías alteras para llegar a sus destinos; Las autoridades de Tlaxcala hicieron un llamado para extremar precauciones y evitar la zona.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) mencionó que mantiene un monitoreo del lugar debido al corte de circulación, mientras que elementos de la Guardia Nacional se encuentran resguardando la zona para prevenir incidentes.

¿Por qué se están manifestando agricultores en carreteras de México?

Los agricultores dieron a conocer un paro en diferentes estados de la República Mexicana debido a su inconformidad con sus pagos supuestamente prometidos; De acuerdo a los campesinos, no se les ha otorgado el financiamiento y apoyos públicos que necesitan para ese sector.

Además, piden el pago justo por sus productos y que se analicen las importaciones que perjudican la producción nacional. También solicitan a las autoridades federales que haya una reestructuración de créditos para los agricultores y así obtener más dinero para las infraestructuras, insumos, semillas, entre otras cosas.

Los manifestantes amenazan con mantener vialidades importantes del país cerradas hasta que sean atendidos y que lleguen a un acuerdo con el Gobierno Federal, entre estas se encuentra la carretera federal que conecta a México y Veracruz a la altura del tramo del estado de Tlaxcala.

