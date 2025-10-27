Con Tractores y un Tráiler Bloquearon la Carretera Federal México-Veracruz en Tlaxcala

Antes del mediodía de este lunes 27 de octubre se reportó el cierre total a la circulación en la carretera federal México-Veracruz, a la altura del municipio de Nanacamilpa en Tlaxcala.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala (Sesesp), confirmó el corte a la circulación, por lo que recomendaron tomas vías alternas, toda vez que el bloqueo continuará hasta nuevo aviso.

Agricultores protestan a nivel nacional y cerraron la carretera federal México-Veracruz a la altura de Nanacampilpa

Un grupo de manifestantes colocó tractores y un tráiler para impedir el paso vial sobre la carretera libre que conecta a la Ciudad de México con Veracruz.

Con las cámaras de videovigilancia del C5 de Tlaxcala, las autoridades de seguridad tomaron conocimiento para alertar a los usuarios de la vía de comunicación.

Guardia Nacional división carreteras (GN) informó en sus cuentas oficiales que el bloqueo total a la circulación sucede en el kilómetro 68+800 de la carretera fedderal, en el tramo Los Reyes-Zacatepec.

Cierran carretera Los Reyes-Zacatepec en Tlaxcala por paro nacional de agricultores

Las autoridades recomiendan extremar precauciones y tomar vías alternas para evitar que se extienda el congestionamiento vial en el punto.

En Tlaxcala se registra cierre total de circulación tras presencia de personas cerca del km 068+800 de la carretera Los Reyes-Zacatepec.

