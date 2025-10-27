Agricultores de Tamaulipas se Suman a Protesta Nacional y Bloquean Carretera Matamoros-Victoria

Los productores agrícolas del Tamaulipas se unieron a la protesta nacional para exigir mejores condiciones de trabajo para los productores en todo el país, así como precios justos para el maíz y sorgo.

Los productores de Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Valle Hermoso, Miguel Alemán y San Fernando mantienen presencia sobre la carretera Matamoros-Victoria asó como en el libramiento del municipio de Río Bravo, donde han colocado algunas lonas donde pueden leerse sus peticiones, tractores y camionetas con las que realizan los trabajos en los campos agrícolas.

Bloqueo Carretera Matamoros-Victoria por Agricultores de Tamaulipas. Foto: N+

Agricultores de Tamaulipas se Unen a Paro Nacional

Manifestaron que por ahora están en apoyo a compañeros de otros estados quienes están solicitando se evalúen precios justo para el maíz de 7 mil 200 pesos, este lunes hay negociaciones en la ciudad de México y de acuerdo al resultado evaluarían si es que esta protesta escala a realizar paros y bloqueos en varios estados del país.

🟡 l #VoceríaInforma



Se reporta obstrucción parcial de vialidad en carretera Victoria-Matamoros a la altura de la bodega La Herradura del ejido Francisco Villa de #SanFernando, derivado de manifestación.



Se recomienda precaución y en medida de lo posible, tomar rutas alternas. pic.twitter.com/vUrCUdfDnv — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 27, 2025

