Agricultores de Río Bravo, Reynosa, Valle Hermoso en Tamaulipas exigen precios justos para el maíz y el sorgo, además de mejores condiciones laborales.

Agricultores de Tamaulipas se Suman a Protesta Nacional y Bloquean Carretera Matamoros-Victoria

Agricultores de Tamaulipas se Suman a Protesta Nacional y Bloquean Carretera Matamoros-Victoria. Foto: N+

Los productores agrícolas del Tamaulipas se unieron a la protesta nacional para exigir mejores condiciones de trabajo para los productores en todo el país, así como precios justos para el maíz y sorgo.

Los productores de Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Valle Hermoso, Miguel Alemán y San Fernando mantienen presencia sobre la carretera Matamoros-Victoria asó como en el  libramiento del municipio de Río Bravo, donde han colocado algunas lonas donde pueden leerse sus peticiones, tractores y camionetas con las que realizan los trabajos en los campos agrícolas.

Bloqueo Carretera Matamoros-Victoria por Agricultores de Tamaulipas. Foto: N+

Agricultores de Tamaulipas se Unen a Paro Nacional

Manifestaron que por ahora están en apoyo a compañeros de otros estados quienes están solicitando se evalúen precios justo para el maíz de 7 mil 200 pesos, este lunes hay negociaciones en la ciudad de México y de acuerdo al resultado evaluarían si es que esta protesta escala a realizar paros y bloqueos en varios estados del país.

