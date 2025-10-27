Dos Muertos y un Herido Durante Ataque Armado en la Colonia Antorchista de Córdoba, Veracruz

Durante el transcurso de este lunes 27 de octubre, se registró una intensa movilización policiaca debido a que se reportó que al menos tres hombres fueron baleados en la colonia Antorchista sección C de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron cuando las personas agredidas viajaban a bordo de motocicletas en la avenida Antorcha, donde fueron interceptados por sujetos armados que, sin mediar palabras, dispararon en su contra.

Video: Asesinan a Empresario Citrícola en Álamo, Veracruz; Esto se Sabe Sobre el Ataque

Después de la agresión, los sujetos huyeron con rumbo desconocido. Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal de Córdoba y personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona para evitar el paso de personas.

Al lugar de los hechos llegaron los grupos de auxilio para brindar atención a los lesionados, sin embargo, solo confirmaron los decesos de dos de ellos, mientras que el otro tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital de la zona.

Elementos de la Policía Ministerial tomaron conocimiento de los hechos ocurridos y ordenaron el traslado de ambos cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Noticia relacionada: Jaime "N" es Sentenciado a 20 Años de Prisión por Violencia y Pederastia en Coatzacoalcos

Asesinan a disparos a un joven en Texistepec, Veracruz

Un joven fue asesinado durante la noche del viernes 24 de octubre. De acuerdo con los reportes, el joven identificado como Marco Emmanuel "N" fue agredido al interior de su domicilio localizado en el municipio de Texistepec, al sur del estado de Veracruz.

Video: Catean Predios Vinculados a ‘El Fallo’, Jefe de Plaza del CJNG en Veracruz

Se informó que la vivienda se encuentra ubicada sobre la calle Rubén B. Domínguez, en la colonia Francisco Villa. Al lugar llegaron sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego contra la víctima en varias ocasiones, privándolo de la vida para posteriormente darse a la fuga.

Fueron los vecinos de ese sector quienes solicitaron el auxilio a las autoridades de seguridad para que, minutos más tarde, arribaran policías y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del hombre. La Fiscalía General del Estado (FGE) dio apertura a una carpeta de investigación por el homicidio.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Da Silva y Mónica Ricardez | N+

LAVR