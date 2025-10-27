Muere Motociclista tras Derrapar en Autopista Ciudad Mendoza-Orizaba

Un joven motociclista perdió la vida la noche del pasado domingo 26 de octubre, tras derrapar en la curva del kilómetro 268 de la autopista Puebla–Veracruz, a la altura del destacamento de la Guardia Nacional División Caminos, en el municipio de Huiloapan, tramo Ciudad Mendoza–Orizaba.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron cuando automovilistas que circulaban sobre la vía de comunicación alertaron al número de emergencias 911 sobre la presencia de una persona tirada sobre la cinta asfáltica junto a una motocicleta.

Video: Motociclista Resulta Lesionado tras Choque con Camioneta en Bulevar Córdoba-Peñuela

Presuntamente, el joven de entre 20 y 25 años, habría perdido el control de su unidad al tomar la curva, lo que ocasionó que derrapara y saliera proyectado varios metros sobre el pavimento.

Al sitio acudieron paramédicos de CAPUFE, así como elementos de la Guardia Nacional División Caminos y de la Policía Estatal, quienes resguardaron el área y brindaron los primeros auxilios; sin embargo, el joven ya no contaba con signos vitales al momento del arribo de los cuerpos de emergencia. Hasta el momento no ha sido identificado.

Mujer muere en accidente en autopista Orizaba-Puebla

El pasado sábado 26 de octubre, una mujer perdió la vida en un accidente sobre la autopista 150D Orizaba-Puebla, a la altura de la curva conocida como El Pocito, en el municipio de Río Blanco.

Noticia relacionada: Tren Embiste Vehículo que Intentó Ganarle el Paso en Medellín de Bravo, Veracruz

De acuerdo con los hechos, el conductor de un tráiler color blanco con doble remolque, cargado con granos, perdió el control al intentar frenar de emergencia al aproximarse a la motocicleta en la que viajaba la joven fallecida, junto a otro hombre. La pesada unidad volcó e impactó directamente contra los ocupantes de la motocicleta.

La joven perdió la vida de manera instantánea, mientras que su acompañante y el operador del tráiler resultaron lesionados y ambos fueron auxiliados por personal de Caminos y Puentes Federales, y trasladados a un hospital cercano.

Historias recomendadas:

LLZH