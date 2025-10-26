Joven es Asesinado a Disparos en Texistepec, Veracruz; Atacantes Huyeron

Durante la noche del viernes 24 de octubre, al interior de su domicilio en el municipio de Texistepec, al sur de Veracruz, fue asesinado un joven identificado con el nombre de Marco Emmanuel "N".

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Rubén B. Domínguez, en la colonia Francisco Villa. Al lugar llegaron sujetos desconocidos y le dispararon en varias ocasiones, privándolo de la vida para posteriormente darse a la fuga.

Vecinos de ese sector solicitaron el auxilio a las autoridades de seguridad para que, minutos más tarde, arribaran policías y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del hombre. La Fiscalía General del Estado (FGE), dio apertura a una carpeta de investigación por el homicidio.

Mujer es hallada muerta en Actopan, Veracruz

La tarde del pasado viernes 24 de octubre, se registró una intensa movilización policiaca debido a que campesinos que se dirigían a sus faenas reportaron el hallazgo de un cuerpo, en la comunidad de Tasajera, en Actopan, Veracruz.

El hallazgo se registró a pocos kilómetros de Paso de La Milpa, donde entre maleza y tierra húmeda, en medio del camino de terracería, distinguieron lo que parecía una persona tendida. Al acercarse, se dieron cuenta de que se trataba del cuerpo de una mujer joven, sin signos vitales y con visibles signos de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente presentaba múltiples golpes y una aparente herida de arma de fuego en la cabeza. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial acerca del hallazgo registrado ni de la investigación por estos hechos, aunque los pobladores reconocieron el cuerpo sin vida, no se ha brindado información acerca de la identidad de la víctima.

Con información de Mónica Ricardez y Denisse López | N+

