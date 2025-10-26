Tren Embiste Vehículo que Intentó Ganarle el Paso en Medellín de Bravo, Veracruz

Un vehículo particular fue embestido por el tren tras intentar ganarle el paso, la noche del pasado sábado 25 de octubre, en la localidad de El Tejar, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

A pesar que el maquinista activó el silbato de advertencia, el conductor del vehículo no se detuvo y ocurrió el accidente. Afortunadamente, los dos ocupantes sobrevivieron y fueron atendidos por los servicios de emergencia.

En Coatzacoalcos, autoridades y cuerpos de emergencia se trasladaron hasta las vías del tren, debido a un reporte en el que se informaba acerca del fallecimiento de una persona en la zona. De acuerdo con la información recabada, se dio a conocer que un hombre habría muerto arrollado en las vías.

Esto ocurrió en los bajos del puente de la avenida uno; presuntamente el hombre que falleció intentaba subir a uno de sus vagones, cuando perdió el equilibrio, por lo que cayó y fue arrollado por la locomotora. Hasta este momento, la identidad del individuo aún es desconocida, así como su nacionalidad, ya que este es un paso de migrantes.

Luego del accidente ocurrido, la zona de las vías fue acordonada por elementos de seguridad para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), informaron que se abrió la carpeta de investigación correspondiente sobre la muerte del hombre de identidad desconocida.

Después del acordonamiento en Coatzacoalcos, se realizó el levantamiento del cuerpo para proceder con su identificación, el cual fue llevado al servicio médico forense.

Con información de Yarizeth Santamaría y Mónica Ricardez | N+

