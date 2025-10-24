Hallan Cuerpo de Mujer con Signos de Violencia Entre la Maleza en Actopan, Veracruz

La tarde de este viernes 24 de octubre, en la comunidad de Tasajera, se registró una intensa movilización policiaca debido a que campesinos que se dirigían a sus faenas reportaron el hallazgo de un cuerpo.

En medio del camino de terracería, entre maleza y tierra húmeda, distinguieron lo que parecía una persona tendida. Al acercarse, se dieron cuenta de que se trataba del cuerpo de una mujer joven, sin signos vitales y con visibles signos de violencia.

El hallazgo se registró a pocos kilómetros de Paso de La Milpa, esto localizado en el municipio de Actopan, y de acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente presentaba múltiples golpes y una aparente herida de arma de fuego en la cabeza.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial acerca del hallazgo registrado ni de la investigación por estos hechos, aunque los pobladores reconocieron el cuerpo sin vida, no se ha brindado información acerca de la identidad de la víctima.

Dos personas pierden la vida tras hechos violentos registrados en Córdoba

La noche del pasado martes, se registró un ataque armado dentro de una vivienda en la calle 12 y avenida 1 de la colonia Colorines de Córdoba. Al escuchar las detonaciones de armas de fuego, vecinos llamaron al número de emergencias 911 para solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar primeros auxilios, pero solo confirmaron que la víctima de aproximadamente 32 años ya no contaba con signos vitales.

Mientras tanto, en Nogales, un hombre habría sido asesinado, presuntamente a golpes, al interior de su vivienda ubicada en la Calle 16 de Septiembre y Avenida Benito Juárez de la Congregación Balastrera o Cecilio Terán.

Fueron los familiares quienes lo encontraron inconsciente, con visibles huellas de violencia y golpes en el rostro, cabeza y cuerpo. En el interior del domicilio fue localizada una pesa manchada con sangre, presuntamente utilizada como el arma homicida.

De ambos casos tomó conocimiento la fiscalía regional de justicia, tanto de Córdoba como de Orizaba, y se iniciaron las respectivas carpetas de investigación.

LAVR