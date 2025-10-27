Aseguramiento en Cateos de Tierra Blanca Ascienden a Más de 45 Millones de Pesos; Esto se Sabe
N+
Fueron aseguradas armas, vehículos, dinero y otro objetos durante cateos en Tierra Blanca, Veracruz
COMPARTE:
En el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos, vehículos y equipos de cómputo durante tres cateos en inmuebles vinculados a una célula delictiva que opera en el estado dedicada a extorsión, privación ilegal de la libertad y robos con violencia.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, dio a conocer este lunes 27 de octubre, que esto fue un operativo conjunto entre la Armada, Fiscalía General de la República, Secretaría de defensa, Guardia Nacional y secretaría de seguridad pública estatal.
Esta acción representa una afectación económica contra la célula delictiva de $45,786,520 pesos. Los tres inmuebles donde se ejecutaron las órdenes de cateo en ubican en las colonia Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja - Tierra Blanca. Durante los cateos se aseguraron las siguentes objetivos.
- 4 armas de fuego largas
- 166 cartuchos
- 6 granadas
- 39 vehículos
- 9 tractocamiones
- 6 camiones de volteo
- 2 vehículos tipo pipa
- 2 remolques
- 2 retroexcavadoras
Además de lo antes mencionado, se aseguró una camioneta tipo redilas y 5 motocicletas, así como una contadora de billetes, 5 cámaras fotográficas, una videocámara, 17 equipos telefónicos, dinero en efectivo y otros aparatos electrónicos.
Los objetos asegurados y el resguardo de los inmuebles quedaron bajo disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.
Noticia relacionada: ¿Qué Aseguraron en Predios de ‘EL Fallo’ en Veracruz?
Aseguran petróleo y otros combustibles en cateos en Minatitlán
Mediante un comunicado, se informó que autoridades aseguraron 5 inmuebles ubicados en el municipio Minatitlán, los cuales eran empleados para realizar actividades ilícitas. Entre lo asegurado en la zona sur del estado de Veracruz, se encuentran litros de combustibles, vehículos, entre otros objetos.
- 134,000 litros de petróleo crudo
- 67,000 litros de turbosina
- 63,000 litros de diésel
- 12 tractocamiones
- 13 semirremolques
- 5 inmuebles
- 7 tanques estacionarios
Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar las investigaciones y acciones periciales pertinentes.
Historias recomendadas:
- Jaime "N" es Sentenciado a 20 Años de Prisión por Violencia y Pederastia en Coatzacoalcos
- Hallan Cuerpo de Mujer con Signos de Violencia Entre la Maleza en Actopan, Veracruz
- ¿Cómo Cobrar los Seguros de Autos y Casas Dañadas por Inundaciones en Veracruz?
Con información de Abigail Montoya y Mónica Ricardez | N+
LLZH