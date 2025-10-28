Dan el Último Adiós en Naranjos a Doña Elodia, Abuelita Sobreviviente de Inundación en Poza Rica

La pareja de adultos mayores se hicieron virales luego de que se compartieran algunas fotografías donde se les veía abrazados en medio de la inundación. Los abuelitos lograron sobrevivir a la inundación que devastó gran parte del norte del estado de Veracruz el pasado 10 de octubre.

Los abuelitos vivían solos en una humilde vivienda de un callejón de la calle 2 de abril de la colonia Morelos en la ciudad de Poza Rica. Lugar hasta donde la fuerza de la corriente los arrastró y los separó en medio de la inundación dejándolos a la deriva.

Sus vecinos que se ponían a salvo en las azoteas de sus viviendas, fueron testigos de los dramáticos momentos que vivieron la pareja de abuelitos ante la crecida del Río Cazones que arrasaba con todo a su paso. Así recuerda uno de su vecinos la escena de aquel pasado 10 de octubre.

Este señor fue a ayudar a su esposa se metió aquí y la señora iba en el agua, nosotros nos espantamos toda la familia estaba mal, me acuerdo y siento feo, pobre gente dije, mira allá está tu esposa, ella está donde está lo del clima allá está, el señor como sabe nadar se aventó a auxiliarla.

Doña Elodia y su esposo pasaron varios horas en la azotea de la vivienda aferrados al compresor de un aire acondicionado mientras la creciente del río afectaba a cientos de familia de la colonia Morelos que lo perdieron todo y que de igual forma trataban de ponerse a salvo en las partes altas de los inmuebles.

Ahí estuvieron los dos juntos pues abrazados como cinco horas.

Doña Elodia murió 17 días después de la inundación, según su esposo por la frialdad que tomó al estar expuesta por demasiado tiempo a la inundación, motivo que habría complicado su salud al punto de desarrollar un cuadro de neumonía.

Doña Elodia es una de las 28 víctimas mortales de las inundaciones en Poza Rica

Los restos de Doña Elodia que murió el pasado lunes 27 de octubre fueron velados en vivienda por su esposo y algunos de sus vecinos. Este martes, su cuerpo fue trasladado a su natal Naranjos, Veracruz, donde fue sepultada. Según versiones de sus vecinos la pareja vivían solos, ya que no tienen hijos.

No hijos no, siempre han sido solos, siempre juntos, nunca he visto que vengan hijos sobrinos nada de eso. Aquí siempre han estado solos desde que yo los conozco aproximadamente como 34 años, siempre hemos sido vecinos.

Se considera a Doña Elodia, una víctima colateral de la devastación en el norte de Veracruz, que ha dejado hasta el momento una cifra oficial de 36 víctimas, de estas 28 en la ciudad de Poza Rica.

