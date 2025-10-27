Muere Abuelita que Sobrevivió a Inundación Abrazada a su Esposo en una Azotea en Poza Rica

En el municipio de Poza Rica, durante el transcurso de este lunes 27 de octubre, se dio a conocer el fallecimiento de la señora Helodia Reyes Anzuara, una mujer de la tercera edad. El caso de doña Helodia se hizo conocido, ya que en un video que circuló por medio de redes sociales, se mostraba cómo ella y su esposo, abrazados, intentaban ponerse a salvo durante las inundaciones.

De acuerdo con sus familiares, la señora Helodia habría perdido la vida luego de que se le detectara una neumonía, la cual, presuntamente, se complicó producto de la exposición a las condiciones que propiciaban en la región tras las pasadas inundaciones.

Video: Adulta Mayor Muere de Complicaciones de Salud por las Inundaciones en Poza Rica, Veracruz

El cuerpo fue velado en un domicilio ubicado en la calle Porfirio Díaz de la colonia Morelos, la cual fue una de las más afectadas durante la contingencia del desbordamiento del río Cazones.

Se habla de un posible traslado del cuerpo de doña Helodia al municipio de Naranjos, lugar de donde ella es originaria, sin embargo, esto no está del todo decidido por sus familiares.

Abuelitos se resguardan en azotea durante la inundación en Poza Rica

Durante la inundación que azotó la zona norte del estado de Veracruz, en Poza Rica se dio a conocer una historia que se viralizó en redes sociales.

Se trata de un par de adultos mayores, quienes se encontraban abrazados en la azotea de una vivienda, resguardándose juntos de la fuerza del agua que arrasaba con todo a su paso. Minutos más tarde, fueron rescatados con una pequeña embarcación por sus vecinos.

En instantes, el video en el que sucedió lo anteriormente descrito, se viralizó rápidamente en redes sociales, causando miles de comentarios por parte de los internautas.

