Esta es la Situación Actual del Derrame de Hidrocarburo en el Río Pantepec en Álamo, Veracruz

Durante el pasado domingo 26 de octubre, tras un comunicado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó acerca de la situación actual relacionada con el derrame de hidrocarburos en el Río Pantepec. Se dio a conocer que continúan los trabajos para la atención a la fuga registrada en el oleoducto de 30 pulgadas de Poza Rica-Madero, en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz.

Se informó que hasta el momento se han recuperado al menos 2 millones 124 mil 100 litros de hidrocarburo en diez puntos estratégicos ubicados a lo largo del río Pantepec, así como en sus afluentes.

Se registra derrame de hidrocarburos en el Río Pantepec

El pasado martes 21 de octubre, la Secretaría de Marina (SEMAR) informó que se registró un derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en las inmediaciones de la región de Citlaltépetl, Veracruz, el cual fue detectado en días pasados aproximadamente a 50 kilómetros del municipio Tuxpan, en la zona norte del estado. Como consecuencia, se informó que fue implementado el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado.

Aunado a esto, se identifican como municipios de mayor riesgo Álamo Temapache y Tuxpan; de igual forma, autoridades y PEMEX ya están atendiendo la contingencia. La Marina informó que fueron colocadas barreras de contención en puntos estratégicos para la recuperación de hidrocarburo, su dispersión con sustancias químicas y desvío del flujo del derrame, todo en seguimiento de la evolución de la citada contingencia.

Entre las afectaciones por este derrame, productores de la zona reportan que se perdieron dos hectáreas de tierra y árboles de naranja por el derrame de hidrocarburos; en total fueron tres productores los afectados, daños que consideran son irreversibles.

