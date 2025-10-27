Enfrentamiento en Bar Entre Policías y Civiles Armados Deja Cuatro Muertos; Ocurrió en Atoyac

La madrugada de este lunes 27 de octubre en Atoyac, Veracruz, se registró un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, que dejó como saldo cuatro muertos, entre ellos una mujer. Los hechos se registraron la madrugada de este lunes, cuando elementos de seguridad ingresaron a un bar ubicado en la congregación Miguel Alemán, conocido como Potrero Nuevo para cumplimentar una orden de aprehensión.

De acuerdo con los primeros reportes, los civiles comenzaron a disparar en contra de los efectivos al percatarse de que estaban cerca del lugar. Durante el durante el operativo, tres civiles murieron en el sitio, mientras que una mujer fue trasladada con heridas de gravedad al Hospital General Córdoba-Yanga, quien falleció horas más tarde. Se informó que entre los fallecidos estaría un presunto generador de violencia en la región.

Tras el enfrentamiento, se desplegó un operativo de seguridad, por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, donde llevaron a cabo revisión del armamento y patrullas de la Policía Municipal, además de iniciar una investigación, tras el presunto señalamiento personal vinculado con grupos delictivos. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre los hechos registrados durante esta madrugada en un bar de la congregación Miguel Alemán.

Asesinan a un hombre a disparos en el sur de Veracruz

Un hecho violento se reportó la noche del pasado viernes 24 de octubre, ocurrió al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Texistepec al sur de Veracruz, La víctima de este ataque armado fue identificada con el nombre de Marco Emmanuel "N".

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Rubén B. Domínguez, en la colonia Francisco Villa. Los primeros reportes señalan que sujetos desconocidos arribaron al inmueble y le dispararon en varias ocasiones, privándolo de la vida para posteriormente darse a la fuga del lugar del ataque.

Vecinos que presenciaron los hechos fueron los encargados de solicitar el auxilio a las autoridades de seguridad. Minutos más tarde policías y paramédicos arribaron solo para confirmar el deceso del hombre. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), informaron sobre la apertura a una carpeta de investigación por estos hechos.

