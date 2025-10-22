Asesinan a Golpes a Hombre al Interior de su Vivienda de Nogales; Autoridades Investigan

En el municipio de Nogales en la región centro de la entidad veracruzana, un hombre fue asesinado a golpes al interior de su vivienda ubicada en la Calle 16 de Septiembre y Avenida Benito Juárez de la Congregación Balastrera o Cecilio Terán. Los primeros reportes indicaron que fueron los familiares de la víctima quienes lo encontraron inconsciente al interior del inmueble y con visibles huellas de violencia, presentando golpes en el rostro, cabeza y cuerpo.

Se informó que al interior del domicilio donde tuvo lugar este hecho violento, se localizó una pesa manchada de un líquido que se presume podría ser sangre, y que habría sido usada por el o los agresores como arma homicida.

Al lugar del ataque arribaron elementos policíacos para tomar conocimiento de los hechos, y para recabar los indicios que puedan ayudar a ubicar a los autores de este ataque y ayuden a esclarecer los hechos. Elementos de la Fiscalía Regional de Justicia informaron acerca del inicio de la carpeta de investigación sobre estos hechos.

Otro ataque armado reciente en la región centro de Veracruz

La noche del pasado lunes 20 de octubre ocurrió un hecho violento donde un joven de 20 años resultó gravemente lesionados luego de ser víctima de un ataque armado. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Avenida 39 y Calle 21, de la colonia Paraíso de la ciudad de Córdoba, a pocos metros de la iglesia San Juan Bosco.

Según el relato de testigos al menos dos sujetos armados atacaron a disparos cuasándole diversas lesiones en diferentes partes del cuerpo, para después huir sin rumbo conocido. Vecinos de la zona a través de una llamada al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a la víctima para trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

