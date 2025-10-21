Sujetos Armados Atacan a Tiros a Joven de 20 Años en Córdoba; Sobrevive y es Reportado Grave

La noche del lunes 20 de octubre se reportó un hecho violento donde un joven de 20 años resultó gravemente lesionados luego de ser víctima de un ataque armado. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Avenida 39 y Calle 21, de la colonia Paraíso de la ciudad de Córdoba, a pocos metros de la iglesia San Juan Bosco.

Los primeros reportes indican que al menos dos sujetos armados atacaron a disparos el joven sin mediar palabra, cuasándole diversas lesiones en diferentes partes del cuerpo. Alertados por vecinos a través de una llamada al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a la víctima logrando estabilizarlo para trasladaron de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Video: Atacan a Disparos a Hombre en Calles de la Colonia Paraíso en Córdoba, Veracruz | N+

Al punto arribaron elementos de la Policía Municipal y Fuerza Civil quienes se encargaron de acordonar la zona para resguardar la escena, mientras peritos de la Fiscalía Regional de Justicia realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios que ayuden a esclarecer este hecho y tratar de identificar a los autores de este hecho violento ocurrido en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

En el Hospital General Córdoba-Yanga, permanece hospitalizado Francisco Javier Hernández Yobal de 20 años, quien la noche de este lunes 20 de octubre fue víctima de un ataque armado en la zona centro del estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Hombre Muere y Mujer Resulta Lesionada en Ataque Armado en Vivienda de Cosoleacaque, Veracruz

Otro ataque armado reciente en el estado de Veracruz

Durante la tarde del lunes 20 de octubre se informo sobre un hecho violento en el cual fue ejecutado a tiros un hombre en la colonia Solidaridad al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz.

Los hechos de violencia ocurrieron en la calle Luis Donaldo Colosio, de acuerdo con los testigos al menos dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones en contra de la víctima, la cual hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Al lugar de los hechos como primeros respondientes arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y del Ejército Mexicano quienes se encargaron de acordonar la zona conforme al procedimiento de cadena de custodia.

Video: Deja Muertos a Mujer y Hombre en Ataque Armado en Rancho en China Nuevo León | N+

Historias Recomendadas:

Con información de Carlos Da Silva y Mónica Ricardez | N+

FPF