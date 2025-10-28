¿A Qué Hora Abren Panteones de Veracruz 1 y 2 de Noviembre 2025?; Horarios por Día de Muertos

Ya se aproximan las celebraciones por día de muertos 2025, fechas en las que los mexicanos suelen visitar a sus familiares difuntos en los panteones. Es por eso, que te compartimos los horarios que habrá en los cementerios de Veracruz, este fin de semana.

Como es tradición, cada año se espera una gran afluencia de personas en los panteones de la ciudad de Veracruz, para quienes van a las tumbas de sus fieles difuntos. Ante la concurrencia, autoridades decidieron ampliar los horarios los primero días de noviembre.

¿A qué hora abren los panteones de Veracruz 1 y 2 de noviembre 2025?

De acuerdo con las autoridades, el panteón municipal de Veracruz ubicado en Paseo de la Libertad 275, en Los Volcanes, estará abierto de 8:00 am a 5:30 pm, el sábado 1 y domingo 2 de noviembre 2025. Mientras que entre semana, el viernes 31 de octubre será de 9:00 de la mañana a 16 horas.

El Panteón Particular Veracruzano, localizado en Calzada de la Armada de México número 2 en el Floresta, en la ciudad de Veracruz, tendrá un horario distinto. Derivado de las celebraciones, este cementerio abrirá sus puertas desde las 7:00 am, sin un horario de cierre desde el jueves 30 de octubre, hasta el domingo 2 de noviembre.

Habrá misa para los difuntos en el panteón de Veracruz

Para las personas que van a visitar a sus fieles difuntos en el panteón municipal de Veracruz, se anunció que habrá una misa el domingo 2 de noviembre, en donde se rezará por los que ya partieron. Esta ceremonia se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana, sin embargo, se informó que previamente deberán de apuntar a sus fallecidos, para que sean mencionados.

Además de la misa en honor a los difuntos, habrá decoración alusiva a día de muertos, como alebrijes artesanales y un altar.

