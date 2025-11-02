Se Registra Incendio en Vivienda de Córdoba, Veracruz; Vecinos Ayudaron a Sofocar las Llamas

Durante las primeras horas de este domingo dos de noviembre, se reportó el incendio de una vivienda ocurrido en el Infonavit Arboledas de Córdoba, lo que provocó la movilización de elementos de Protección Civil Municipal y de Bomberos de Córdoba. Los hechos se registraron la mañana de este domingo en avenida 6 con calle 1, donde vecinos, al percatarse de la flama que salía de una vivienda, rápidamente procedieron a alertar a los grupos de auxilio.

Mientras llegaban los cuerpos de emergencia, fueron los vecinos quienes iniciaron con los trabajos para sofocar las llamas, por lo que, al llegar las autoridades y rescatistas, solo verificaron la situación. Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio, sin embargo, se dio a conocer que los daños materiales fueron cuantiosos y tras este hecho no se reportaron personas lesionadas.

Autoridades de Papantla investigan dos casos de veladoras explosivas

El pasado miércoles 29 de octubre, se dieron a conocer diversos reportes en el municipio de Papantla de personas que mencionaban haber recibido velas y, al momento de tomarlas, estas explotaban.

Por tal motivo, el pasado viernes 31 de octubre, se cuestionó al Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, acerca de esta situación ocurrida en dicho municipio y si es que existe alguna investigación al respecto, a lo que el mandatario respondió:

En la mesa de seguridad se ha ventilado este tema, se está atendiendo, hay investigaciones y se ha hecho una gran contención en la zona de Papantla y Coxquihui.

Presuntamente, este tipo de veladoras han sido entregadas a la población como parte de algún tipo de campaña relacionada con los festejos de Día de Muertos en Veracruz.

Ya se han registrado dos casos, no ha habido mayor daño personal, pero se atiende para que no se presente un incidente mayor.

Con información de Carlos Da Silva y Abigail Montoya | N+

LAVR