Sin Clases, con Lodo y Chapopote; Así Lucen las Aulas en Poza Rica a 25 Días de la Inundación

En el norte de Veracruz luego de 25 días de la inundación ocurrida el pasado viernes 10 de octubre la cual dejó devastación en gran parte de la ciudad de Poza Rica, los planteles educativos lucen aún con severas afectaciones.

El equipo Nmás Veracruz recorrió la mañana de este lunes 3 de noviembre las instalaciones de la Escuela Secundaria General Número 2 ubicada en la colonia Magisterio, la cual sigue con la barda colapsada y sin mobiliario tras perderlo todo luego del desbordamiento del Río Cazones.

En esta zona de la ciudad el agua alcanzó los tres metros de altura, cubriendo en su totalidad el primer nivel del plantel. En cualquier día normal los estudiantes se encontrarían en las aulas tomando sus clases, pero en este momento no es así, ya que los planteles siguen con lodo al interior incluso con chapopote en sus paredes.

Los profesores de esta institución educativa se están reuniendo por las mañanas y por la tarde, para limpiar el interior del plantel, retirar el mobiliario afectado y empezar habilitar poco a poco. Además de cuantificar los daños del inmueble.

Video Así Lucen las Escuelas Afectadas por la Inundación en Poza Rica Alumnos Siguen sin Clases | N+

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) anunció que de manera paulatina que a partir de este lunes 3 de noviembre iniciará el regreso a clases en las escuelas del norte de Veracruz. Autoridades de la Escuela Secundaria Federal No. 2 dieron a conocer que se reunirán el día de mañana martes 4 de noviembre para continuar con las cuadrillas de limpieza de esta escuela que fue cubierta por el agua del Río Cazones.

Reportan 300 planteles afectados por inundaciones en Veracruz

En el estado de Veracruz se informó que son al rededor de 300 planteles educativos los que se vieron afectados por las inundaciones, siendo en el municipio de Poza Rica un total de 65 escuelas perjudicadas por la crecida del río Cazones.

Es importante recordar que tanto los maestros que están laborando en las tareas de limpieza de los planteles educativos, también son damnificados por esta inundación en sus domicilios, ya que algunos de ellos se encuentran ubicados en las colonias Gaviotas, colonia Ignacio de la Llave, colonia Morelos y Colonia Las Granjas, asentadas en las zonas más afectadas.

Poza Rica desolada a 25 días de la inundación del Río Cazones

La ciudad de Poza Rica esta prácticamente divida en dos por el Río Cazones, una de ellas la zona alta que no se vio inundado y que brindó refugio a los familiares que si se vieron afectados y que son habitantes de las 10 colonias que resultaron inundadas y en donde siguen las tareas de limpieza tanto por la ciudadanía como por las cuadrillas del Ejército y de la Secretaría de Marina.

En las colonias afectadas aún se aprecia lodo en las calles y sobretodo lodo seco, son muy pocas las calles que continuan con agua, pero ahora quedan las calles pintadas de negro por la presencia de chapopote en algunas zonas.

Video Salones Acordonados y con Chapopote en Paredes La Realidad de las Escuelas de Poza Rica | N+

Un ejemplo de las aulas con paredes con chapopote es la Escuela Primaria Urbana Lázaro Cárdenas los cuales incluso lucen acordonadas para impedir el paso de personas. Algunas escuelas se reportan con avances de hasta el 60% de avance en su recuperación para proceder a la evaluación de daños estructurales y determinar una posible fecha de regreso a las actividades.

En Poza Rica, las calles lucen desoladas, las tiendas de conveniencia no han regresado, sus accesos lucen cubiertos con maderas al igual que las farmacias y demás comercios que resultaron afectados por la fuerza del agua que causó daños y pérdidas tanto materiales como humanas.

