Reportan Fuerte Movilización Policíaca en Sucursal Bancaria en Plaza Comercial de Boca del Río

La tarde de este lunes 3 de noviembre se registra una fuerte movilización de elementos policíacos en un banco al interior de una plaza comercial ubicada en el municipio de Boca del Río.

Al momento los elementos mantienen acordonado el lugar debido a que presuntamente una persona que vive con un problema de salud mental ingresó a la sucursal bancaria y se resiste a salir del local, lo cual causó la solicitud de auxilio a las autoridades por parte de los empleados del establecimiento.

Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre este hecho, no se ha confirmado por parte de las autoridades si además de los trabajadores hay cuentahabientes en el interior de la institución bancaria.

El acceso principal a la plaza permanece cerrado, pero se puede ingresar por las demás accesos, solo el acceso más cercano a la sucursal bancaria es el que por motivos de seguridad mantienen bloqueado los cuerpos de seguridad tanto de la plaza como policíacos.

Información en desarrollo…

