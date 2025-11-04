Video: Conductora Sale Volando al Tomar una Curva en Banderilla y se Impactada contra Vivienda

Durante la noche del lunes 3 de noviembre pocos minutos antes de las 12 de la noche, se registró un fuerte accidente vehicular en la calle Vicente Guerrero en el municipio de Banderilla que una camioneta que iba circulando en la Carretera Federal 140 Xalapa-Veracruz.

Según los primeros reportes indican que la conductora presuntamente habría perdió el control de la unidad lo que originó que terminara saliéndose de la carretera por la cual circulaba, salir volando e impactarse contra la fachada de una tienda y una vivienda, este accidente quedó documentado por una cámara de seguridad instalada en la zona.

Cámara de seguridad capta camioneta volando en Banderilla

En el video captado por la cámara de seguridad se logra ver como la camioneta circulaba por la carretera federal Veracruz-Xalapa en la zona de Banderilla en la región centro del estado de Veracruz cuando sucedió el accidente.

Se aprecia como al tomar la curva la camioneta sigue de largo y sale proyectada volando entre 3 y 4 metros de altura, para terminar impactada contra las fachadas de un local comercial y un casa habitación, que se encuentran ubicadas en la calle Vicente Guerrero en Banderilla, Veracruz.

Se manejo la versión de que la conductora no se encontraba en condiciones óptimas para operar el vehículo o habría consumido algún tipo de bebidas, motivo que le podría haber causado la perdida de control del vehículo y originado este fuerte accidente, hasta ahora esta versión no ha sido desmentida ni confirmada por las autoridades.

Tras los hechos los habitantes de la zona generaron el reporte correspondiente a las autoridades y se solicitó la presencia de cuerpos de emergencias en el punto. No se reportaron personas lesionadas, como saldo solo hubo daños materiales cuantiosos en la unidad y en los inmuebles que se vieron involucrados.

