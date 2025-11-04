¿Cuándo Pagan Pensión Bienestar en Veracruz? Días de Depósitos por Letra en Noviembre 2025

A partir del lunes 3 de noviembre 2025, se inició con la dispersión de pagos de la pensión adulto mayor en Veracruz, por lo que te compartimos el calendario completo, para que puedas conocer qué día podrás hacer uso de tu recurso del bienestar.

Es de recordar que los pagos de pensiones del bienestar, se llevan a cabo con el sistema alfabético; es decir, que las dispersiones de dinero se realizan acorde a la primera letra del apellido paterno. Este pago será el último del año, que comprende el periodo noviembre-diciembre 2025.

Calendario de pago por letras para pensión bienestar en Veracruz

A continuación, te compartimos el calendario de pago de la pensión Adulto Mayor, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025 en Veracruz. Esta dispersión de dinero se realizará del lunes 3 al jueves 27.

Letra A: Lunes 3 de noviembre 2025

Letra B: Martes 4 de noviembre 2025

Letra C: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025

Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre 2025

Letra G: Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025

Letras H, I, J, K: Miércoles 12 de noviembre 2025

Letra L: Jueves 13 de noviembre 2025

Letra M: Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025

Letras N, Ñ, O: Miércoles 19 de noviembre 2025

Letras P, Q: Jueves 20 de noviembre 2025

Letra R: Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025

Letra S: Martes 25 de noviembre 2025

Letras T, U, V: Miércoles 26 de noviembre 2025

Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre 2025

¿En dónde puedo cobrar mi dinero de la pensión adulto mayor en Veracruz?

En la ciudad de Veracruz, existen 4 bancos del bienestar en los que puedes cobrar tu dinero de la pensión del adulto mayor. Te compartimos las direcciones exacta para que puedas hacer uso de tu depósito.

Calle Independencia #960, colonia Centro. Código postal 91700 Avenida Salvador Díaz Mirón sin número, colonia Centro. Código postal 91700 Avenida Salvador Díaz Mirón #23, El Floresta. (Dentro de una plaza). Código postal 91940 Carretera Paso por Santa Fé, sin número, Delfino Victoria (Santa Fé). Código Postal 91690

