Tandeo de Agua en Xalapa: ¿Qué Días y en qué Municipios No Habrá Servicio en Noviembre 2025?
De acuerdo con información de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, se presentarán cortes de agua en la capital del estado. Consulta más detalles a continuación.
La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la capital del estado (CMAS), por medio de un comunicado, informó que durante este mes de noviembre, distintas colonias de la ciudad de Xalapa se verán afectadas nuevamente por recortes en el suministro de agua potable.
Así mismo, CMAS informó que se aplicará un nuevo esquema de tandeos, el cual dejará sin el servicio de agua potable a una gran parte de la ciudad.
De acuerdo con el calendario emitido por la Comisión, el plan contempla 10 días con agua y 20 días sin servicio en los sectores en los que está dividida la capital, lo que afectará a varias colonias y fraccionamientos de toda la zona urbana.
Lista de colonias y días sin servicio de agua en Subsectores de Xalapa
En este sentido, se informaron los días en los que el Sector Progreso, correspondiente al Subsector 1 de la zona alta, contará con servicio, los cuales serán los días 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24,25, 27, 28 y 30 de noviembre. Entre estas colonias se encuentran:
- Adolfo López Mateos
- Empleados Municipales
- Ferrocarrilera Parte Alta (entre avenida Lázaro Cárdenas y colonia Progreso)
- Magisterial
- Obrero Campesina Parte Alta
- Progreso Macuiltépetl.
En el Sector Aguacatal, correspondiente al Subsector 2, tendrá 10 días con agua. Entre los dìas sin servicio se contemplan el 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de noviembre. Las colonias incluidas en este subsector son:
- Aguacatal
- Del Maestro
- Fraccionamiento Formosa
- Fraccionamiento Veracruz
- José Cardel
- Laderas de Macuiltépetl
- Misión San Carlos
En el Sector Federal, correspondiente al Subsector 3, los días sin servicio de igual forma son 10 días y serán el 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 y 30 de noviembre. Este subsector comprende colonias como:
- 10 de Abril
- Burócratas
- El Mirador
- Framboyanes
- Infonavit Loma Alta
- Juan de la Luz Enríquez
- Lomas de San Roque
- Lomas del Seminario
- Miguel Hidalgo
- Niños Héroes
- Rafael Hernández Ochoa
- Unidad Jardín
- Unidad Nevado de Toluca
- Virginia Cordero de Murillo Vidal
- Voceadores.
Autoridades piden a la población hacer uso racional del agua y mantener en óptimos niveles las reservas de agua.
