Tandeo de Agua en Xalapa: ¿Qué Días y en qué Municipios No Habrá Servicio en Noviembre 2025?

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la capital del estado (CMAS), por medio de un comunicado, informó que durante este mes de noviembre, distintas colonias de la ciudad de Xalapa se verán afectadas nuevamente por recortes en el suministro de agua potable.

Así mismo, CMAS informó que se aplicará un nuevo esquema de tandeos, el cual dejará sin el servicio de agua potable a una gran parte de la ciudad.

De acuerdo con el calendario emitido por la Comisión, el plan contempla 10 días con agua y 20 días sin servicio en los sectores en los que está dividida la capital, lo que afectará a varias colonias y fraccionamientos de toda la zona urbana.

Lista de colonias y días sin servicio de agua en Subsectores de Xalapa

En este sentido, se informaron los días en los que el Sector Progreso, correspondiente al Subsector 1 de la zona alta, contará con servicio, los cuales serán los días 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24,25, 27, 28 y 30 de noviembre. Entre estas colonias se encuentran:

Adolfo López Mateos

Empleados Municipales

Ferrocarrilera Parte Alta (entre avenida Lázaro Cárdenas y colonia Progreso)

Magisterial

Obrero Campesina Parte Alta

Progreso Macuiltépetl.

En el Sector Aguacatal, correspondiente al Subsector 2, tendrá 10 días con agua. Entre los dìas sin servicio se contemplan el 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de noviembre. Las colonias incluidas en este subsector son:

Aguacatal

Del Maestro

Fraccionamiento Formosa

Fraccionamiento Veracruz

José Cardel

Laderas de Macuiltépetl

Misión San Carlos

En el Sector Federal, correspondiente al Subsector 3, los días sin servicio de igual forma son 10 días y serán el 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 y 30 de noviembre. Este subsector comprende colonias como:

10 de Abril

Burócratas

El Mirador

Framboyanes

Infonavit Loma Alta

Juan de la Luz Enríquez

Lomas de San Roque

Lomas del Seminario

Miguel Hidalgo

Niños Héroes

Rafael Hernández Ochoa

Unidad Jardín

Unidad Nevado de Toluca

Virginia Cordero de Murillo Vidal

Voceadores.

Autoridades piden a la población hacer uso racional del agua y mantener en óptimos niveles las reservas de agua.

